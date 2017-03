Cícero analisa demolição de casas do Maravilhosinha

Cícero Custódio (PSL)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, na manhã desta sexta-feira, 24, o vereador Cícero Custódio (PSL) fez uma análise importante sobre a comunidade Maravilhosinha, no bairro Zabelê, onde casas foram derrubadas por agentes da Prefeitura na última semana, em uma ação que ocorreu às 4h da manhã.

Cícero apontou que a cidade cresceu muito e as pessoas não tem moradia e, devido à especulação imobiliária acabam ficando sem opções. “Pagam um aluguel absurdo e a única solução é tentar invadir algum terreno”, apontou o parlamentar.

O vereador pediu que o Governo Municipal se preocupe mais com as pessoas humildes, pois a cada vez a desigualdade social tem se ampliado mais. “A classe média está ficando pobre e o rico está ficando milionário”, disse Cícero.

Quadra do CPM – Cícero pediu aos deputados estaduais e federais e ao governador do estado que melhore as condições da quadra poliesportiva do Colégio da Polícia Militar, que segundo ele é antiga e precisa passar por revitalização. “Ali é uma estrutura antiga, está lá desde quando era o colégio Eraldo Tinoco”, lembrou.