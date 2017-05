Cícero: Bancada de Oposição está à disposição dos servidores

Cícero Custódio (PSL)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista o vereador Cícero Custódio (PSL) exigiu que o governo Herzem respeite os servidores municipais e afirmou que toda a Bancada de Oposição engajada na defesa dos trabalhadores.

Segundo o Cícero, há pessoas do governo Herzem que estão usando o aplicativo de conversa WhatsApp para desqualificar os sindicatos e os servidores municipais. “As pessoas têm que ter respeito e não querer desqualificar pessoas que estão reivindicando. Hoje, nós vereadores temos que apresentar projetos para a população e o prefeito também”, afirmou.

De acordo com o vereador, durante a gestão passada em nenhum momento três sindicatos entraram em greve ao mesmo tempo. “Quero aproveitar aqui para colocar toda a Bancada de Oposição, os 10 vereadores, à disposição de vocês servidores. Podem contar com a gente. Estamos juntos com vocês”, afirmou.