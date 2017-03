Cícero denuncia o descaso com as estradas do Sul da Bahia

Cícero Custódio (PSL)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta sexta-feira, 3, o vereador Cícero Custódio (PSL) lamentou a morte de dona Marisa, Paulo Macena e Marcos, morador do Bairro Brasil, conhecido como “Marcos Bocão”.

Cícero denunciou a situação das estradas do sul do estado, principalmente na região de Potiraguá. De acordo com o parlamentar, as estradas estão em situação precária, sujeitando os usuários a uma série de possíveis acidentes. “Nossa população vai pra lá nos feriados e correm grande perigo”, disse o parlamentar. “É um descaso”, disse ele se referindo à falta de atenção às estradas da região.

Elogios – Cícero Custódio elogiou a atuação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. “Todas as indicações minhas foram realizadas”, apontou o vereador destacando o papel do legislador de mediador dos interesses da população junto ao Governo.

Hospital Afrânio Peixoto – Cícero convidou os seus colegas vereadores a atuarem junto com a Comissão Parlamentar de Saúde e Assistência Social em defesa do Hospital Especializado Afrânio Peixoto e dos leitos psiquiátricos da unidade que são de grande importância para a população conquistense.