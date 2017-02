Cícero participa de reunião com MP pela manutenção do Afrânio Peixoto

ASCOM CÂMARA

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 22, o vereador Cícero Custódio (PSL), relator da Comissão de Saúde e Assistência Social esteve reunido com o Ministério Público Estadual para discutir sobre o Hospital Especializado Afrânio Peixoto.

O vereador destacou que a Promotora do Ministério Público, Dra. Guiomar Miranda foi bastante sensível diante das demandas apresentadas pela comissão e pelas representações que participaram da reunião. Cícero disse que a Comissão de Saúde acompanhará todas as reuniões que ocorrerão, se mantendo atenta ao que acontece na área da saúde em Vitória da Conquista.

Coelba – Cícero, que preside a Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor, revelou que a equipe esteve reunida com Bruno Borges, gestor da Coelba na região de Vitória da Conquista, e pôde apresentar as demandas da zona rural.