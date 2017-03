Cícero pede que Via Bahia resolva problema da BR 116

Cícero Custódio (PSL)

Na sessão ordinária desta sexta-feira(10), o vereador Cícero Custódio (PSL) fez críticas a atuação da Via Bahia nas estradas de Vitória da Conquista, citando principalmente os problemas com bueiros na BR 116, na entrada da Morada dos Pássaros e Comveima.

Cícero destacou que esteve em reunião com os moradores dos bairros citados, que pediram soluções para o problema. O vereador afirma ter se comprometido com a causa e que irá solicitar uma reunião com a Via Bahia para que as devidas providências sejam tomadas. “ Há algum tempo nessa Casa já vi o vereador Adinilson falando do problema da Via Bahia na Lagoa das Flores, Bibia falando do Bueira na entrada BR 116. Muitas vidas estão sendo levadas naqueles contornos da Morada dos Pássaros e Conveima, precisamos resolver isso”, afirmou.

Em seu pronunciamento, o vereador dirigiu-se ainda ao líder do governo municipal para denunciar que foi mal atendido por funcionários da Prefeitura. “ Ontem mandei minha assessora e uma senhora com depressão para Prefeitura, local que os Prefeito disse que os vereadores teriam livre acesso. Mas fomos mal atendidos por uma servidora, que falou: não vai ter isso, não vai ter isso, não vai ter isso. Infelizmente minha assessora e essa senhora saíram chocadas com o atendimento”, contou