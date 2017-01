Cidade Verde comemora 3 anos de operação em Vitória da Conquista

A empresa de transporte coletivo Cidade Verde comemora hoje, 06/01/2017, 03 anos de atividades na cidade e vem proporcionando o acesso amplo, democrático e de qualidade ao espaço urbano de Vitória da Conquista.

Sinônimo de respeito e comprometimento com os usuários do transporte público, a Cidade Verde valoriza o cidadão, gera empregos, faz girar a economia e agiliza a vida de milhares de pessoas no dia a dia, com uma frota de ônibus 100% nova e dentro dos padrões técnicos exigidos pelos editais.

O motorista Rax Ribeiro Costa comenta: “Eu agradeço a empresa Cidade Verde por estar aqui em nossa cidade, por honrar Vitória da Conquista com um transporte coletivo de qualidade, por lembrar dos cobradores, dos motoristas, por honrar com os pagamentos em dia dos seus funcionários”. Já o motorista Edson Pereira da Silva afirma: “A gente agradece os três anos que a Cidade Verde opera aqui na cidade, melhorando o transporte, é uma empresa que em todo aniversário sempre lembra da gente e somos gratos por isso”.

O diretor Sérgio Hubner acrescenta: “há 03 anos a empresa cruzava os portões de sua garagem com a frota mais moderna e rigorosamente dentro dos padrões do edital de licitação jamais experimentado pelos conquistenses, os usuários de transporte público”.