CJCC de Vitória da Conquista abre seleção para professores

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia realiza chamada pública para seleção de profissionais da educação pertencentes ao quadro do Magistério Público Estadual do Ensino Médio, com licenciatura plena, para atuação na unidade do Centro Juvenil de Ciência e Cultura no município de Vitória da Conquista.

Para participar da seleção, os candidatos deverão enviar o currículo para o endereço eletrônico cjcc.conquista@educacao.ba.gov.br das 08 horas do dia 30 de janeiro de 2017 até às 10h do dia 10 de fevereiro de 2017.

Mais informações: http://nre20.educacao.ba.gov.br/?p=2937