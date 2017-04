Começa Operação Tiradentes nas rodovias federais

O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima sexta-feira (21), contará com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais de todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará a operação à 0h de quinta-feira (20), com previsão de término às 23h59 do próximo domingo (23).

Nesse período, policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

Operação

Para reduzir o número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com 2.047 viaturas, 928 motocicletas, 2.714 aparelhos de etilômetro – também conhecido como bafômetro – e 203 radares portáteis. A operação envolverá o efetivo da PRF em atividades operacionais e administrativas em todos os estados. A instituição conta com um quadro de 10.056 policiais em atividade.

Durante a operação, serão priorizadas ações preventivas para a redução da violência nas rodovias federais, como atividades direcionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças e às ultrapassagens indevidas.

A PRF também fará fiscalizações de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam a ocorrência de acidentes como uso e regularidade do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação.

Redução de mortes

Os planejamentos para as ações da PRF fazem parte da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020, lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Brasil, assim como os demais países signatários das medidas da ONU, estipulou uma meta de redução de 50% das mortes no trânsito na década 2011-2020.