Começa vacinação contra HPV para homens

Vacina contra HPV para homens está disponível nas Unidades de Saúde

Meninos de 12 e 13 anos começam a ser vacinados

Adolescentes do sexo masculino, de 12 e 13 anos, podem, a partir de agora, receber a vacina contra o HPV nos postos de saúde do município. A vacina, que já estava disponível para meninas, de 9 a 14 anos, previne o Papiloma Vírus Humano (HPV), doença sexualmente transmissível . Além dos adolescentes, também podem receber a vacina, homens e mulheres, entre 09 e 26 anos, portadores de HIV.

Em Vitória da Conquista, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. Para receber a dose, basta apresentar o cartão de vacinação e o documento de identificação. Para completar a proteção, os adolescentes devem tomar duas doses. A segunda delas, seis meses depois da primeira.

Entre as doenças causadas pelo vírus HPV estão o câncer de pênis, colo do útero, boca e faringe. A diretora de Vigilância à Saúde, Ramona Cerqueira, lembrou que não é uma campanha, a vacinação é de rotina e estará disponível durante todo o ano. Além disso, a coordenadora destacou a importância da ampliação para o público adolescente do sexo masculino: “os meninos estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo e a gente tem que correr para evitar prejuízos futuros”.

Outra novidade, é a vacina contra a Meningite C (conjugada), que também previne a sepse, infecção generalizada. Pela primeira vez, esta vacina está sendo disponibilizada pelo Serviço Único de Saúde (SUS) para os meninos e meninas de 12 e 13 anos.