Começou o cadastramento para o Bilhete Escolar

Ascom PMVC

Começou o recadastramento do Bilhete Eletrônico Municipal Escolar (BEM) referente ao período letivo de 2017. O bilhete assegura aos estudantes das redes municipal, estadual, federal e particular o direito à meia passagem no transporte coletivo urbano, com o benefício da integração tarifária.

Os bilhetes refentes à 2016 têm validade até o dia 28 de março. Até o mês de abril, são esperados 17 mil novos cadastros e recadastros. Por isso, a coordenadora municipal de Transporte Público, Valéria Schettini, pede que essa ação não seja deixada para última hora. “É interessante poder agilizar o processo, para evitar a demanda maior no período que realmente antecede as aulas, quando começam a usar de forma mais massiva o transporte”, afirma.

Para cadastrar ou recadastrar o seu BEM, basta comparecer a uma das sedes da Associação dos Operadores do Transporte Coletivo Urbano (Atuv), localizadas na Travessa 2 de Julho, nº 10, Centro; na Avenida Guanambi, nº 2693, no bairro Brasil; e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas (sem intervalo para almoço), e aos sábados, das 8 às 11h50.

Os estudantes devem apresentar os seguintes documentos:

– RG (original e cópia);

– CPF (original e cópia);

– Atestado de matrícula devidamente carimbado e assinado pelo responsável da escola (original e cópia);

– Comprovante de residência recente em nome do aluno, dos seus pais ou de um representante habilitado (original e cópia);

– Bilhete Eletrônico Municipal Escolar (BEM), para os alunos que já o possuem;

– Fotografia 3×4 atualizada e colorida, para aqueles que não possuem o BEM (caso não seja possível levar a fotografia, a Atuv disponibiliza esse serviço).

Para facilitar o atendimento, é possível ainda fazer o pré-cadastro pelo site www.atuv.com.br e apresentar a documentação acima para retirar o bilhete. Em caso de dúvidas, você pode falar com a Atuv pelo telefone (77) 3427-9500.