Comediante Fábio Rabin se apresenta em Conquista

O stand up comedy torna-se cada vez mais presente no cenário cultural do Sudoeste baiano.

Desta forma, o Partiu Conquista traz pela primeira vez em Vitória da Conquista o show do humorista Fábio Rabin, do Pânico na Band.

Fábio Rabin vai apresentar em Vitória da Conquista o espetáculo “Tô Viajando”, seu novo show focado nas experiências que o stand upcomedy proporcionou na carreira do comediante, abordando principalmente as situações cômicas e absurdas das viagens que o humorista esteve presente, seja a trabalho ou de férias.

O show “Tô Viajando”, com Fábio Rabin, será realizado no dia 17 de junho de 2017, no Auditório do CEMAE, na Av. Olívia Flores.

Os ingressos já estão à venda pela internet (no Sympla) e nas unidades da Central de Ingressos (Shopping Conquista Sul e Panvicon Center).

Confira os valores das entradas:

INGRESSO INTEIRA – R$60,00

INGRESSO MEIA – R$30,00

Mais informações sobre o show de Fábio Rabin em Vitória da Conquista, acesse facebook.com/partiuconquista