Comissão de Saúde da Câmara vai ao Hospital Afrânio Peixoto

Na manhã desta quinta-feira, 16, a Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC) realizou uma visita ao Hospital Especializado Afrânio Peixoto. A Comissão de Saúde é composta pelos parlamentares Viviane Sampaio (PT), presidente, Cícero Custódio (PSL), relator, e Adinilson Pereira (PSB), membro.

Durante a visita, os vereadores se reuniram com a diretora administrativa da unidade, Dra. Heliana Ribeiro. Na oportunidade, a comissão questionou a diretora sobre o fechamento do Hospital. De acordo com Dra. Heliana, não há documento até o momento oficializando o encerramento das atividades daquele hospital, havendo apenas uma nota à imprensa informando que está prevista uma mudança de perfil, passando a funcionar como uma referência para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), com leitos de enfermaria e centro cirúrgico para pequenos procedimentos. A nota informa ainda que leitos de psiquiatria serão abertos no HGVC, aliado a uma estruturação do serviço ambulatorial na Unidade de Saúde Crescêncio Silveira e à expectativa de que serviços municipais, como os centros de Atenção Psicossocial (Caps) e unidades básicas de saúde, absorvam algumas demandas. A nota, porém, não informa a quantidade de leitos psiquiátricos serão abertos no HGVC.

A direção do hospital elaborou um “parecer técnico sobre as mudanças propostas para o Hospital Especializado Afrânio Peixoto” que foi entregue ao secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, pela diretora geral do hospital, Lygia Matos, em reunião ocorrida em Salvador na manhã desta quinta-feira,16. Uma cópia do documento foi entregue à Comissão de Saúde da Câmara.

No parecer, são evidenciados os serviços prestados no hospital, como atendimento a emergências psiquiátricas, consultas eletivas multidisciplinares (médicas, psicológicas, farmacêuticas, de enfermagem e serviço social), visitas domiciliares, reuniões com familiares, terapia ocupacional, laudos psiquiátricos, internamentos e internações compulsórias. Por mês, no hospital são realizadas 2 mil consultas médicas, 800 consultas com auxiliar de enfermagem, 600 consultas com enfermeiro (a), 300 consultas com farmacêutico, 90 atendimentos psicológicos e 60 consultas com assistente social. Além disso, por ano o hospital realiza 120 laudos periciais cíveis, auxiliando as comarcas da região de Vitória da Conquista.

A Comissão de Saúde da Câmara continuará acompanhando de perto a situação, realizando novas reuniões com a equipe do Hospital Afrânio Peixoto a fim de obter retorno quanto às mudanças pelas quais o hospital poderá passar.