Como utilizar o FGTS para abrir uma franquia?

Por Diego Simioni

Muitos brasileiros compartilham do sonho de abrir uma franquia, mas também sofrem com a falta de recursos para torná-lo realidade. Contudo, esse cenário pode mudar a partir de fevereiro. Isso porque, com o objetivo de reaquecer a economia do país, no final de 2016, o presidente Michel Temer anunciou a liberação dos saques de contas inativas do FGTS.

Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 10 milhões de brasileiros terão direito ao benefício, uma vez que, há mais de um ano, deixaram de receber depósitos do empregador devido à rescisão do contrato de trabalho. Isso significa que, ainda que você esteja empregado hoje, se você tem contas inativas até dezembro de 2015, você poderá realizar o saque do saldo dessas contas em sua totalidade.

Como não há restrição quanto à aplicação desse dinheiro, essa é uma grande oportunidade para você abrir seu próprio negócio ou utilizar essa quantia para completar o capital que você já tem para investir em uma franquia. Mas, para isso, você deve seguir alguns passos básicos. Confira:

1º) Descubra quanto você tem – de nada adianta fazer planos sem saber qual a realidade que lhe espera. Portanto, o primeiro passo é descobrir se você tem direito ao saque e, se tiver, qual valor está disponível na sua conta. Para isso, você pode consultar o seu saldo no site da Caixa ou através do aplicativo do FGTS disponível para qualquer smartphone. Depois de instalar, basta informar o número de sua inscrição social (NIS/PIS). Você pode localizá-lo na sua carteira de trabalho, no extrato do FGTS ou no Cartão do Cidadão.

2º) Fique de olho na data do seu saque – uma vez que você já verificou seu saldo, deve estar atento às notícias referentes a data de liberação do seu dinheiro. O cronograma para o saque será divulgado até o início de fevereiro e levará em conta sua data de nascimento.

3º) Defina onde irá investir - enquanto você aguarda a data do seu saque, procure entender melhor como funciona o mercado de franquias, quais marcas se encaixam ao seu orçamento e são mais interessantes ao seu perfil, quais os riscos, cuidados e tendências do setor. Informe-se o máximo possível e conte com a ajuda de blogs especializados no assunto, como o Franquiaz, por exemplo, para manter-se atualizado.

Depois de seguir esses três passos e já estar com o seu dinheiro no bolso, aí a brincadeira começa de verdade. Mas, por enquanto, apenas inicie seu planejamento para tornar esse sonho realidade. As próximas etapas já é assunto para um próximo artigo.

Diego Simioni é administrador de empresas e fundador do FranquiAZ consultoria especializada no segmento de franquias.

Sobre a FranquiAZ

http://franquiaz.com.br/

A FranquiAZ é uma consultoria especializada no mercado de franquias. A empresa oferece tanto soluções voltadas ao franqueador quanto ao franqueado. Dentre os serviços prestados estão a expansão de redes, a seleção de candidatos a franqueados e o coaching para interessados em investir nesse mercado.