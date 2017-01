Concluído projeto de modernização: terminal Lauro de Freitas

Recursos de mais de R$ 5 milhões estão assegurados; abertura de licitação já foi autorizada

Um projeto de modernização do terminal de ônibus da Avenida Lauro de Freitas, no Centro da cidade, foi apresentado ao prefeito Herzem Gusmão e à equipe de Governo na tarde da última sexta-feira, 20. A ideia, que recebeu aprovação imediata, foi desenvolvida por arquitetos e engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

Entre as principais novidades, é possível adiantar que o novo terminal terá quatro vias para corredores de ônibus – uma a mais que as três hoje existentes. Para que isso seja possível, os pontos de parada de ônibus ficarão mais próximos das calçadas laterais, o que alargará o espaço central e permitirá a existência de duas vias ali – totalizando, portanto, as quatro que estão previstas.

Outra medida será a modificação do tipo de estacionamento existente na Rua Francisco Santos. Hoje, os veículos são alinhados ali em ângulo. O projeto estabelece a mudança para o estacionamento em fila indiana, o que fará com que haja um espaço maior na via para a circulação de veículos. Espera-se que essa alteração tenha reflexos positivos também no tráfego pelo terminal, melhorando o fluxo.

A essa maior fluidez, soma-se outra novidade: o projeto prevê ainda a retirada da rotatória que hoje está situada no centro do terminal, onde atualmente há um sanitário público. Este sanitário, por sinal, será demolido. Outro, mais moderno e cumprindo todas as exigências em matéria de acessibilidade, será construído na parte de baixo, nos fundos do prédio que abriga a equipe de fiscalização.

Para que os pedestres possam circular com maior conforto, os calçadões serão mais largos e também respeitarão as noções de acessibilidade. Além disso, os pontos de ônibus serão reconstruídos com um material mais leve e resistente e terão cobertura mais larga (5,5 m). Isso evitará transtornos aos usuários do transporte coletivo, garantindo-lhes maior proteção em dias de chuva.

Outra característica do projeto, é a previsão de plantio de novas árvores ao longo das vias. Há ainda outros detalhes técnicos menores, que serão ajustados pela equipe nos próximos dias.

‘Conforto, fluidez, acessibilidade’ – “Fizemos um projeto para melhorar o trânsito e trazer conforto, fluidez e acessibilidade”, explicou a arquiteta Joana Vargas, que apresentou o projeto à equipe de governo ao lado do coordenador municipal de Planejamento e Projetos, Hélder Beltrão.

O prefeito Herzem Gusmão se entusiasmou com a ideia, comprometendo-se a viabilizá-la o mais breve possível. “Gostamos do projeto. É belíssimo, Vitória da Conquista vai aplaudir”, comentou, antes de autorizar o chefe de gabinete, Marcos Ferreira, a dar início ao processo licitatório.

“Ele já está autorizado a disparar a licitação. Vai tomar todas as providências para que rapidamente essa licitação seja concluída em tempo recorde para iniciarmos ainda este ano, e quem sabe no primeiro semestre, as obras que irão transformar o terminal da Lauro de Freitas”, informou o prefeito.

‘Impacto bom’ – Para que a obra seja executada, recursos de mais de R$ 5 milhões, provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), já estão assegurados graças a um financiamento da Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal. De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, José Antônio Vieira, a obra, assim que concluída, trará benefícios tanto para os comerciantes do Centro quanto para o público em geral que circula por ali.

“O impacto vai ser muito bom”, garantiu Vieira. “O projeto vai revitalizar uma área que era considerada feia em uma área totalmente integrada ao meio ambiente. Uma coisa bonita de se ver, melhorando o fluxo de pessoas e de veículos. E trazendo esse novo terminal para Vitória da Conquista, já com o projeto aprovado, com o recurso disponível na Caixa e com a ordem para o início da licitação”, concluiu o secretário.

Para ter uma ideia de como ficará o terminal de ônibus da Lauro de Freitas após as obras de modernização, assista abaixo a animação feita com base no projeto.