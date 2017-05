Concursos públicos oferecem centenas de vagas

Três concursos públicos de órgãos federais estão com inscrições abertas para cerca de 26 mil vagas. Confira abaixo os detalhes e as instruções para se candidatar a essas oportunidades.

Marinha

As inscrições do concurso público para 29 vagas no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T) seguem até o dia 29 de maio e podem ser feitas pelo site www.ensino.mar.mil.br. A taxa é de R$ 110.

As oportunidades são para as especialidades de comunicação social (2), direito (4), educação física (2), estatística (2), informática (6), meteorologia (2), oceanografia (2), pedagogia (3), psicologia (2), serviço social (2) e segurança do tráfego aquaviário (2).

Na Marinha Mercante, são 285 vagas para Admissão às Escolas de Formação de Oficiais do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro, e do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém. São 170 vagas para o Ciaga e 115 para o Ciaba.

As inscrições devem ser feitas até 8 de junho pelo site www.ciaga.mar.mil.br. A taxa é de R$ 60.

Exército

Em três editais, há um total de 1.100 vagas para os cursos de formação de sargentos. Os candidatos devem ter nível médio completo ou cursar o 3º ano.

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de junho pelo site www.esa.enisno.eb.br. A taxa é de R$ 80.

Há também 440 oportunidades para a Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx), para o curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico. São 400 vagas destinadas para o sexo masculino e 40 para o sexo feminino.

As inscrições terminam em 20 de junho e devem ser feitas pelo site www.espcex.ensino.eb.br. A taxa é de R$ 90.