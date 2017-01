Confira o resultado do sorteio do Colégio da Polícia Militar

Foi realizado na manhã desta sexta-feira (13) o sorteio eletrônico das vagas das 13 unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) em todo o Estado, inclusive de Vitória da Conquista. Para conferir o resultado do sorteio, clique aqui .

O sorteio aconteceu o Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador e foi acompanhado os pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

Ao todo, 2.147 são ofertadas na Bahia. Em Vitória da Conquista, são 166 vagas.