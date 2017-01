Confira os nomes dos ganhadores do grande sorteio da CDL

O grande sorteio da campanha “Um Sonho de Natal” da CDL aconteceu neste sábado, dia 07 de janeiro, na Praça 9 de Novembro. Foram sorteados um Ford EcoSport Freestyle e 10 vales-compra no valor de R$ 1.000,00.

Ao som de Tom Lemos e banda, o evento movimentou o comércio nesta manhã de sábado, e contou com a presença de autoridades e empresários. Prestigiaram o sorteio: a vice-prefeita Irma Lemos, o Secretário da Industria e Comércio Cláudio Cardoso, os vereadores Dudé e Gilmar Ferraz, o presidente da ACIVIC Itamar Figueredo, Fábio Dias (representando a Atlanta Veículos), a presidente da CDL Sheila Andrade e os diretores Marco Alberto, Cláudia Dutra, Arlene Barbosa, Maria do Socorro e Maria da Glória.

Ganhou o Ford EcoSport:

Géssica Soares Rodrigues, de Vitória da Conquista – comprou na loja G4

Ganharam vales-compra:

Eufrasino Peixoto Filho, de Vitória da Conquista – recebeu os cupons no Sicoob

Carine Flávia Santana, de Vitória da Conquista – comprou no Supermercado Santo Antônio

Luiza Ariana da Rocha Mota Ferraz, de Vitória da Conquista – recebeu os cupons na Unopar

Gracinete de Jesus Oliveira, de Paramirim – comprou na Atlanta Veículos

Tiago Almeida Guimarães, de Vitória da Conquista – comprou na Di Casa Móveis

Ramon Augusto Santos Pereira, de Tanhaçu – comprou na Granfort

Antônio Marco Guimarães Sousa, de Contendas do Sincorá – comprou na Elétrica Sol

Letícia de Oliveira Pontes, de Vitória da Conquista – comprou na Nacional

Dilza de Cássia F. Boa Sorte, de Vitória da Conquista – comprou na Atlanta Veículos

Elisangêla Freire Santos Rocha, de Vitória da Conquista – comprou na Rodaleve

Ganhadores do segundo sorteio da campanha Um sonho de Natal realizado no dia 17/12, quando foram sorteados 5 vales-compra:

Silvia Almeida Santos, de Vitória da Conquista – comprou na loja O Boticário

Nair Sousa Dutra, de Vitória da Conquista – comprou na loja O Boticário

Rosângela de Oliveira Freitas Nascimento, de Cândido Sales – comprou

na loja Óticas Vip

Maria Henriqueta Costa Brandão, de Vitória da Conquista – comprou na loja Spaço Xis

Laucy Machado Santos, de Vitória da Conquista – comprou na loja Óticas Sol

Ganhadores do primeiro sorteio da campanha Um sonho de Natal realizado no dia 10/12, quando foram sorteados 5 vales-compra:

Sérgio Pereira do Nascimento, de Vitória da Conquista – comprou na C.Amorim

Miralva Silva Santana, de Vitória da Conquista – comprou na G4

Carla Andréia Almeida Nunes, de Mata Verde – comprou na Plataforma

Thomas Pereira Chaves, de Brumado – comprou na Atlanta Veículos

Joselito Jesus Silva, de Vitória da Conquista – comprou no Spaço Xis