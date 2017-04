Conquista sedia evento: varejistas de material de construção

Empresários do varejo de material de construção da região Sudoeste podem participar gratuitamente do Sebrae Conecta – Encontro com Especialista, que acontece em Vitória da Conquista, na próxima quarta, dia 19, às 19h, na Casa Rafik, e da oficina, no dia 20, às 8h30, no auditório do Sebrae. As inscrições para as duas atividades podem ser feitas na loja virtual do Sebrae, na sede da instituição, que fica na Rua Coronel Gujé, 221, Centro ou, ainda, pelo telefone (77) 3424 1600