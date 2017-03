Conquista tipo exportação: COOPMAC na França

Jaymilton Gusmão está na França onde realiza palestra sobre o case de sucesso que é a COOPMAC~

O cafeicultor Jaymilton Gusmão Cunha Filho, presidente da Cooperativa Mista Conquistense Ltdª – COOPMAC, logo após a festa de lançamento oficial da 51ª Exposição Agropecuária Nacional Conquista embarcou para a Europa, onde na França participa do Salon International de l´Agriculture 2017, Paris Porte de Versailles 1, place de la Porte de Versailles, Paris (França), até o dia 05 de março e realiza importante palestra sobre o case de sucesso que se tornou a entidade, sendo uma das mais importantes do Norte e Nordeste brasileiro.

Jaymilton Gusmão havia participado como palestrante de um evento sobre o cooperativismo realizado em Salvador. Depois de passar por um curso sobre a matéria em Pintados-Bahia, município com a maior concentração de cooperativas do estado, participou de outra palestra em Aracaju, apresentando o processo de recuperação da COOPMAC, que se transformou num case de sucesso a ser seguido por outras cooperativas.

Nesse evento estavam presentes os presidentes do movimento cooperativista do Brasil e da Bahia, que o convidaram para participar em Versailes, na França, do Salon International de l´Agriculture 2017, representando a cultura da cafeicultura brasileira.

O evento reúne expositores e cooperativistas de várias culturas, e empresários e investidores de toda a Europa. O objetivo dessa mostra é exatamente atrair a atenção desses investidores, já que em junho ou julho, uma comissão virá ao Brasil para avaliar in loco as condições de investimentos para os setores.

Jaymiltinho Gusmão aproveita de sua visita à Europa para ir a Hanover, na Alemanha, conhecer a experiência de como ser o maior exportador de café da Europa.

Independência do produtor

A Exposição Nacional Conquista vai realizar cursos de recuperação de nascentes, recuperação de matas ciliares, além de apresentar importante palestra com Paulo Suassuna que é a maior autoridade no cultivo de palma forrageira do mundo, e que vai ensinar sua lida, além de um grande viveiro de mudas de café para ser distribuída gratuitamente, curso sobre qualidade de café, usando a mais avançada tecnologia disponível para o campo.

Depois de terminar a exposição as ações continuam com os cursos de gestão de propriedade, gestão de manejo do solo e o mais importante, que é a gestão do agro negócio, destinado a pequenos produtores, visando diminuir os graves problemas que a falta de conhecimento do assunto e o abandono por parte das autoridades dessa categoria que tem peso de mais de 23% na balança comercial brasileira e 48% do total das exportações.