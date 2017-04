Conservas: Tambaú Alimentos lança linha de azeitonas

Atuando há mais de cinquenta anos no setor de alimentos, a Tambaú é referência na produção de doces e atomatados em todo o Nordeste. Mas, embora a tradição seja uma característica forte, o empreendedorismo e a capacidade de se reinventar também são fatores dominantes na gestão da empresa, desde os tempos do seu idealizador, Gerson Gonçalves. Agora, sob a gestão do seu filho, Hugo Gonçalves, a empresa familiar amplia, novamente, seu mix de produtos e passa a comercializar azeitonas, entrando para o mercado de conservas.

Para quem começou fazendo pirulitos e, em seguida, diversificou sua produção para outros doces e adicionou frutas às receitas, a nova empreitada só reforça o perfil visionário e inovador da marca. Quando o trabalho artesanal dos doces deu lugar à fabricação industrial, a Tambaú também passou a atuar em um novo segmento, na época, o de atomatados. Hoje, seus molhos de tomate representam a linha de produtos que mais cresce em vendas dentro da empresa. E é com base nessa coragem de empreender e no Know How que já possui no setor, que a marca acaba de investir cerca de um milhão de reais na implementação do novo produto.

As azeitonas da Tambaú vêm de países da Europa e da América do Sul e se apresentam nas versões: com caroço, sem caroço, recheada com pimentão e azeitona fatiada. Para entrar nesse mercado, a equipe realizou várias pesquisas, desde estudos de viabilidade e do consumo de conservas na região, além de análises nos pontos de vendas e com os representantes e distribuidores da marca. De acordo com Francisca Bezerra de Melo, diretora industrial da empresa, a entrada dessa nova matéria-prima no setor de produção gerou uma série de novas demandas e alterações na infraestrutura e na logística do negócio, além da inserção de novos fornecedores de embalagens e aquisição de novos equipamentos para o envase. ”As mudanças começaram com a escolha do local físico e o planejamento de toda a reforma para acomodação da linha de produção, conforme as normas vigentes para o setor alimentício, mas também nos voltamos para a capacitação dos colaboradores que atuam diretamente nesse setor, já que é uma linha nova e que demanda um conhecimento técnico e específico. Tudo isso para darmos continuidade ao trabalho focado na qualidade de tudo que fazemos aqui na indústria”, explica a diretora.

A chegada da linha de azeitonas no catálogo da Tambaú já estava nos planos da empresa. “Colocar um produto no mercado é sempre um desafio e uma conquista celebrada com muita festa pela empresa. O mercado de azeitonas já era estudado por nós, há alguns anos, mas só agora decidimos que era o momento certo, diante da expectativa tanto de nossos distribuidores quanto dos clientes”, conta Alzira Monteiro, responsável pelo departamento de Marketing da marca.

Diante da trajetória de sucesso traçada em cada novo produto que a Tambaú disponibiliza no mercado, ao longo de mais de meio século de atuação, o lançamento das azeitonas e a entrada na área de conservas promete ser mais uma ação empreendedora e exitosa da família Gonçalves no setor de alimentos.