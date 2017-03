Consultoria a Distância: Sebrae abre 3 mil vagas gratuitas

Com uma hora de duração, o atendimento é realizado de qualquer lugar, por webconferência, nas áreas de Finanças, Marketing, Planejamento e Tributação e Legislação

Anaísa Freitas – Redação

Voltada para donos de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) de diversos segmentos, a Consultoria a Distância gratuita do Sebrae Bahia está disponível a partir de março. Nela, é possível ter acesso a consultores especializados nas áreas de Finanças, Marketing, Planejamento, Tributação e Legislação. Em 2016, a Consultoria a Distância atendeu 1.062 empresários na Bahia, como revela a técnica do Sebrae Bahia, Taiane Jambeiro. “Esse ano serão disponibilizadas um total de 3 mil vagas para pequenos negócios de todo o Estado, em diversos segmentos”, informa.

Foi por meio da Consultoria a Distância gratuita do Sebrae que a empresária Jucélia dos Santos, Ilha de Vera Cruz, conseguiu organizar o estoque e o fluxo de caixa do Restaurante Recanto das Pedras. “Pra mim foi maravilhoso, porque eu não posso sair daqui pra ir ter um curso em outro lugar, e poder escolher o dia e a hora pra fazer isso em casa resolveu a questão”, conta ela sobre a dificuldade de se afastar do estabelecimento. A partir da consultoria recebida no ano passado, Jucélia descobriu novas informações que melhoraram o dinamismo na sua microempresa, como a importância de contabilizar cada entrada e saída de materiais da cozinha. “Depois de interagir com o consultor, as coisas melhoraram 100%”, revela.

Outro empreendedor a usar a ferramenta, José Romão Batista conseguiu as orientações sobre Finanças que precisava para sua empresa, a SOS Residence Manutenção Residencial. “Avalio como bem construtiva a participação, porque pude tirar minhas dúvidas sobre controle de custos e elaboração de preço”, explica. Ele, que é microempreendedor individual (MEI), relembra com satisfação o atendimento do consultor por cerca de uma hora. “A boa didática me deixou confortável, pude entender de maneira simples e perguntar também. Depois, recebi um material complementar por e-mail, que me ajudou ainda mais no entendimento. Já estou precisando de outra consultoria, dessa vez pra migrar para microempresa”, conta José Romão.

Interessada em inovar no negócio, ampliando a oferta de serviços na área de educação com a Contínua Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas, Carla Pita apostou na Consultoria a Distância pela comodidade que a plataforma online oferece. “A reunião virtual com o consultor serviu como uma bússola para mim, resolvendo muitas das minhas dúvidas”, afirma a empresária de Itabuna, ativa participante de capacitações e oficinas do EAD Sebrae.

Agendamento deve ser realizado previamente

Para participar de uma webconferência da ferramenta, o interessado deve agendar previamente data e horário para o atendimento, por meio da Central de Relacionamento Sebrae, no 0800 570 0800. Depois de inscrito, ele recebe um e-mail de confirmação com as informações do agendamento e instruções para a dinâmica, incluindo um link para testar a conexão com a internet e checar a compatibilidade do dispositivo. Caso precise desmarcar, o empreendedor deve comunicar o Sebrae previamente, evitando assim ser considerado ausente e ficando privado de atendimento pela modalidade a distância por 30 dias.