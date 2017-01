Controle dos gastos públicos: governo anuncia medidas

Um levantamento feito pela Secretaria de Administração revelou que a prefeitura de Vitória da Conquista gasta mais de R$ 20 milhões de reais por ano com pagamentos de horas-extras e gratificações aos servidores municipais. Este mesmo relatório de despesas com a folha de salários identificou que muitos desses pagamentos estão sendo feitos de forma indiscriminada. Como pacote de medidas para adequar os gastos públicos à realidade do funcionamento dos serviços, será publicado, ainda esta semana, o decreto que determina o corte de horas-extras e gratificações que não estiverem de acordo a lei. “Todo Governo, no início, precisa ter uma posição mais clara, uma visão mais clara de onde estão e para onde estão indo os seus gastos, que a sociedade tanto requer que se tenha controle sobre eles. Então, o governo tem essa preocupação de ajustar o limite de gastos da folha de pagamentos e dois aspectos importantes que compõem o gasto com servidores públicos está diretamente ligado ao gasto com horas-extras e gratificações”, disse o Secretário de Administração, Paulo Williams.