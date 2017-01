COOPMAC anuncia 51ª Exposição Agropecuária Nacional Conquista

Mantendo a tradição de aprimorar ano após ano, a diretoria da Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense Ltdª – COOPMAC, encabeçada pelo presidente Jaimilton Gusmão (foto), inicia os preparativos para a realização da 51ª Exposição Agropecuária Nacional Conquista, que acontece de 28 de março a 02 de abril mo Parque Teopompio de Almeida.

O evento, que é referência no país, atrai expositores de várias partes do Brasil, com animais de todos os portes, desde os mais fortes e maiores aos mais queridos e fofos como os desfiles dos pets, dos ovinos e caprinos, além da atenção especial à genética dos animais com palestras, workshops, cursos e toda a tecnologia que envolve o setor.