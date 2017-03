Presidente da COOPMAC Jaymilton Gusmão Filho e o prefeito Herzem Gusmão

Presidente da Coopmac conclama pacto pelo desenvolvimento regional na abertura da 51ª Exposição

Na noite desta terça-feira, 28, em seu discurso na abertura oficial da 51ª Edição Exposição Nacional do Agronegócio de Conquista, o presidente da Coopmac, Jaymilton Gusmão Filho, fez uma análise do momento econômico regional, em especial de Vitória da Conquista, considerando as dificuldades vivenciadas pela produção agropecuária, seja em razão da seca – uma das maiores dos últimos cem anos -, seja em razão do cenário da economia nacional, e conclamou produtores, políticos e sociedade a se unirem em um grande pacto em prol do desenvolvimento regional.

Para Jaymilton não é possível superar as dificuldades e retomar o desenvolvimento sem união. “O mote da nossa exposição deste ano é a união. É hora de juntar tudo, o grande com o pequeno, o campo com a cidade. Precisamos construir a nossa história e temos força para isso. Este evento só se justifica se sairmos daqui com soluções para as grandes questões que afetam a nossa agropecuária e a nossa cooperativa serve como o instrumento catalizador dessas ações.

Em nome dos 270 associados e da nossa diretoria digo que a Coopmac se sente honrada em ser o espaço para essas discussões. Essa exposição foi montada com muito esforço e a gente espera que ela cumpra seu objetivo de trazer o entretenimento, o conhecimento e ajudar a desenvolver a região economicamente e discutir as questões que interessam ao nosso setor e ao nosso município”.

A solenidade de abertura também foi marcada pela homenagem da Coopmac ao locutor e colaborador Moacyr Figueira, que encerra sua participação com a “Voz da Exposição”. Moacyr recebeu das mãos do mais antigo presidente da cooperativa, Guilherme Lamego, um lindo troféu de agradecimento. Além de Lamego vários outros ex-presidentes, como Nelson Quadros, Fernando Ruy e César Nery. Texto e foto: Ascom COOPMAC.