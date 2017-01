Copa do Brasil 2017: ECPP X Coritiba dia 08 de fevereiro

A CBF divulgou a tabela oficial da Copa do Brasil 2017. O Vitória da Conquista joga no dia 8/2, às 18:15h, contra o Coritiba no Estádio Lomanto Júnior em partida que será transmitida por TV fechada.

Segundo o novo regulamento da Copa do Brasil, o clube visitante precisa apenas empatar que se classifica para a outra fase.

Antes deste jogo contra o Coritiba, o ECPP enfrenta o Bahia de Feira, no próximo dia 29, às 16 horas, no estádio Lomanto Junior e contra o Vitória, no dia 02 de fevereiro, as 20h30, no estádio do Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Confira a tabela completa.