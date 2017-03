Cori apresenta projeto de lei de incentivo à leitura

ASCOM CÂMARA

Coriolano Moraes (PT)

Nessa manhã de sexta-feira (3) aconteceu a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores após recesso de Carnaval. O vereador Coriolano Moraes (PT), em seu pronunciamento, apresentou detalhes sobre o Projeto de Lei n° 24/2017, que dispõe sobre a Política Municipal de Incentivo ao Livro e à Cultura da Leitura.

Cori informou que já encaminhou o projeto ao Proler/UESB, Secretária de Cultura, Conselho Municipal de Educação, Centro de Cultura e Academia Conquistense de Letras, para que estes possam tomar conhecimento, opinar e fazer suas observações se assim achar necessário. O projeto de lei visa democratização o acesso ao livro, o fomento à leitura e formação, valorização da leitura e comunicação, e apoio à economia do livro. Segundo vereador, essas devem ser metas de todas as gestões.

Em defesa do projeto, o parlamentar ressaltou que Vitória da Conquista é um celeiro de grandes escritores, destacando também o importante trabalho desenvolvido pelo Proler/ UESB. “ O Proler é o comitê pioneiro no Brasil, onde são desenvolvidas ações de leitura que contribui para a qualidade em educação, em caminhos libertários de leitores que, no dia a dia, busca rever conceituações de valores permeados pelo consumismo, intolerância e indiferença, para a edificação de uma sociedade mais crítica, mais cidadão, portanto, mas humana”, afirmou.

Cori aproveitou a oportunidade para expor seus sentimentos de pesar ao Presidente da Câmara, Hermínio Oliveira, e toda a sua família, pelo falecimento de sua esposa Dona Marisa Oliveira. O vereador estendeu seus sentimentos também aos familiares da radialista Sara de Castro e Paulo Macena, que vieram a óbito recentemente.