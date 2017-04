Cori defende regulamentação de monitores da rede municipal de ensino

ASCOM CÂMARA

Professor Cori

O vereador Professor Cori defendeu a regulamentação dos monitores da rede municipal de ensino. O vereador realizou uma indicação ao Executivo Municipal de que envie à Casa um Projeto de Lei realizando essa regulamentação. “Essa indicação busca implementar o incentivo em condição especial a ser regulamentada e aprovada por esta Casa”, explicou.

De acordo com o parlamentar, é justo que os monitores recebam o piso salarial nacional dos monitores. “A educação básica inicia-se coma educação infantil, com a obrigação desses profissionais serem inclusos no plano de carreira dos profissionais do magistério”, argumentou Professor Cori. Ele apontou que as atribuições nos editais dos concursos, os monitores tem as mesmas exigências dos professores.

Cori alertou os seus colegas apontando que, aprovando a regulamentação dos monitores estará proporcionando um passo importante na sua valorização. “Essa casa deverá dar uma grande contribuição a esses profissionais, fazendo com que o Executivo Municipal encaminhe um Projeto de regulamentação tão merecido a esses profissionais que atuam em nosso município”, disse ele.