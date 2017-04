Cori pede fim das gratificações a comissionados da Casa

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), ocorrida nessa quarta, 12, o vereador Professor Cori (PT) disse em sua fala, que na qualidade de Vereador da cidade de Vitória da Conquista, representante do povo e baseado na Lei nº 1396/2007, notadamente em seu Art. 3º, Paragrafo Único, o parlamentar solicitou, “que seja retirada a Gratificação de Condição Especial de Trabalho – GCET dos cargos comissionados e demais funções, nos casos dos servidores efetivos comissionados que seja feito um estudo específico, e quanto a essa economia, que sejam transformadas em melhorias nos vencimentos e vantagens para os próprios servidores efetivos da Casa”.

Cori parabenizou a postura do presidente que “tão bem vem conduzindo esse debate na Casa, desde o primeiro momento vem apoiando as nossas medidas”.

Em sua fala, o parlamentar colocou o seu Mandato à disposição na defesa dos servidores e usuários do Centro de Apoio e Atenção à Vida (CAAV). “Compreendemos a importância do CAAV que continue plenamente funcionando, atendendo a toda a população, que de forma direta ou indireta, dependem dos seus procedimentos, de todos os seus serviços ali realizados. Eu tenho certeza que essa casa será unânime na defesa do CAAV”, disse.

Sobre a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, que determinou a abertura de inquéritos contra autoridades políticas, ex-presidentes e outras pessoas no caso Lava Jato, o vereador advertiu que poucos são os políticos “que tem condição de vir aqui para debater sobre as operações da Lava Jato, porque de forma quase unânime todos os partidos e políticos estão envolvidos. O que seria mais decente é que se o STF se posicionasse proibindo que todos os citados, com provas, com julgamento tramitado, todos tramitados e julgados, fossem proibidos de participar dos próximos processos de eleição e ocupar função pública”. Ele frisou que o julgamento tem que ser com base em provas e não por parte da mídia “que tem lado, sempre defendeu a elite do capital internacional, e quase nunca defendeu os interesses da classe trabalhadora”.

O parlamentar pediu que Deus abençoe a todos e nos dê uma FELIZ PÁSCOA.