Cori pede que Embasa melhore diálogo com zona rural

Coriolano Moraes (PT)

Na sessão ordinária desta sexta-feira (10), o vereador Coriolano Moraes (PT) trouxe à tribuna o problema no abastecimento de água em algumas localidades da zona rural. O vereador pautou a necessidade de planejamento estratégico na distribuição de água e reparo da rede. Cori solicitou também o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga Pradoso a Bate Pé.

Cori lembrou que no ano passado a Câmara Municipal aprovou o convênio de cooperação técnica entre prefeitura, governo do estado e Embasa para que esta continuasse prestando serviço em Vitória da Conquista. “ Naquele momento nos colocamos como pauta a necessidade do planamento estratégico para resolver os problemas relacionados a ausência de abastecimento em algumas regiões”, contou. No entanto, segundo o vereador, alguns pontos do sistema de distribuição estão quebrando e para a manutenção outros lugares ficam até 30 dias sem água. “ Em toda aquela região do Senhoria Cairo, Pradoso, Baixão, São Joaquim até Bate Pé, que são uma mesma linha de sistema, está acontecendo muitos quebramentos. As vezes são até feitas intervenções imediatas ,mas só que ocorre que entra pedregulho, areia e o no próximo registro ocorre entupimento, ai os quebramentos vão se ampliando”, afirmou.

O parlamentar pediu que a nova que possa dialogar mais com as comunidades. “ É preciso que quando ocorre essas manutenções, a população seja escutada e os reparos aconteçam de forma planejada, com os carros pipas para abastecer as casas até que o problema seja resolvido”, defendeu.

Em sua fala, Cori destacou também sua visita ao povoado de Bate Pé, Jurema e Salobra e convocou à Câmara para solicitar o patrolamento e cascalhamento da estrada que liga Padroso a Bate Pé. “Se não houver um intervenção urgente, nos próximos meses aquela estrada será interditada ”, afirmou.