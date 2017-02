Cori apresenta projeto prevendo brinquedos adaptados em praças públicas

Coriolano Moraes (PT)

O vereador Coriolano Moraes (PT) apresentou nesta quarta-feira(15) à Câmara Municipal de Vereadores, o projeto de lei que dispõe sobre a colocação de brinquedos adaptados para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públicos destinado à pratica de esportes e lazer. O vereador usou o art 6°da Constituição Federal e a Declaração de 1975 da ONU sobre os Direitos das Pessoas Deficientes para embasar sua proposta.

Cori defende que a instalação de brinquedos adaptados nos parques e áreas de lazer permitirá que as crianças e adolescentes com deficiência desfrutem do prazer de brincar com liberdade, em harmonia com as outras crianças. “ O ato de brincar possuiu um efeito psíquico estimulante, contribuindo positivamente para o crescimento pessoal”, afirmou.

Segundo o vereador, sua proposta visa um crescimento de inclusão de inegável valor. “ As crianças, jovens e adultos com deficiência têm direito ao lazer que deve ser oferecido a toda população de nosso município, independente de qualquer condição. É o que se pretende no presente caso, ampliando a participação das pessoas com deficiência na vida social, mediante o acesso às instalações públicas”.