Correios consulta SPC e SERASA

Parceria entre Correios e Serasa Experian permite consulta a CPFs e CNPJs em agências postais

Fomentar negócios seguros e saudáveis para todos os cidadãos é o principal objetivo da parceria assinada entre Correios e Serasa Experian.

O serviço de consulta a CPF, a CPF de terceiros e a empresas começa a funcionar já nesta quarta-feira (15), a princípio, na Agência Central dos Correios em Brasília (DF) e na Agência de Correios Cidade de São Paulo, localizada na capital paulista, mas até o dia 31 de março estará disponível nas 6.400 agências próprias espalhadas pelo Brasil. Nas unidades franqueadas, o serviço será implantado em uma segunda etapa, prevista ainda até o final deste ano. “Esperamos, com mais este serviço, alavancar a receita da empresa em pelo menos mais de R$ 3 milhões só este ano”, disse o presidente dos Correios, Guilherme Campos.

“A importância dessa parceria com os Correios está, principalmente, na capilaridade da empresa, presente em todos os municípios do país. O nosso foco principal é facilitar a vida do cidadão que mora no interior e também nas capitais, subsidiando-o com informações para ajudá-lo a tomar decisões importantes para transações comerciais. Agora, com essa parceria, em qualquer agência dos Correios o cidadão terá acesso aos serviços de consulta ao CPF e CNPJ com a finalidade de apoiar a realização de negócios”, explicou a vice-presidente Comercial da Serasa Experian, Manzar Feres.

Além da comodidade de mais um meio de consulta para verificar a situação do próprio CPF, a fim de identificar a existência de dívidas, os cidadãos também terão acesso aos seguintes produtos:

- Você Consulta Pessoas – VCP: para verificar a situação do CPF de alguém com quem você queira fazer negócios, como na hora de comprar um carro, vender uma casa ou mesmo contratar o serviço de pedreiro, por exemplo.

- Você Consulta Empresas – VCE: para verificar a situação do CNPJ de uma empresa com quem você queira realizar um negócio, por exemplo: empresas de realização de eventos (formaturas, casamento e outros).

A disponibilização do serviço em todas as agências dos Correios é uma das metas definidas para o atingimento dos objetivos estratégicos de consolidar as agências como um espaço de multisserviços, fortalecendo a cidadania e ampliando o faturamento do segmento financeiro.