CREA lança 3ª Edição do Prêmio Arlindo Fragoso

A criação de uma nova modalidade: projetos em operação é a grande novidade deste ano. A premiação para esta categoria chega a R$ 27,5 mil.

Fomentar a inovação e gerar grandes negócios. Este é o propósito do Prêmio Arlindo Fragoso de Tecnologia e Inovação, que este ano vai realizar a terceira edição com uma grande novidade: a criação da nova categoria de projetos em operação, mas que estão buscando oportunidade de crescimento. Desenvolvido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) em parceria com o Instituto Politécnico da Bahia (IPB), a iniciativa visa contribuir para a formação de profissionais inovadores advindos dos cursos superiores e técnicos da área tecnológica do Estado da Bahia, estimulando a geração de conhecimento e cultura empreendedora. O prêmio acaba de ser lançado no Crea-BA em uma reunião voltada aos professores e coordenadores de cursos.

Os trabalhos precisam apresentar soluções sustentáveis para as áreas de energia, saneamento básico, construção civil, segurança pública, mobilidade urbana, produção agrícola, produção mineral, petróleo e gás natural. O prêmio é voltado para estudantes do ensino técnico e superior vinculados ao Sistema Confea/Crea no Estado da Bahia (de instituições públicas ou privadas), e que tenham cursado pelo menos 50% dos períodos da graduação até o fim do semestre 2017.1.

A premiação em dinheiro para a modalidade 1 é de R$ 18 mil (R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil) para os primeiros colocados. A modalidade 2 vai destinar R$ 27,5 mil (R$ 15 mil, R$ 7,5 mil e R$ 5 mil) para os melhores trabalhos. As inscrições poderão ser feitas de 19 de abril a 07 de julho. Os melhores trabalhos serão divulgados no dia 24 de julho e a divulgação dos trabalhos premiados está prevista para o dia 23 de novembro. Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição disponível no site do Crea, imprimi-la, assiná-la e enviá-la ao Gabinete da Presidência do Crea-BA – Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas. CEP – 40243-620.

De acordo com o chefe de gabinete do Crea-BA, Herbert Oliveira, as equipes selecionadas na modalidade 1 poderão participar das oficinas “Transforme sua Ideia em Modelo de Negócio”, e “Plano de Negócios – Começar Bem”, ambas promovidas pelo Sebrae. Os selecionados na modalidade 2 participarão das oficinas “Estratégia de Crescimento do Negócio”, proferida pelo Sebrae e “Propriedade Industrial”, que será ministrada pela Village Marcas e Patentes. “O Prêmio Arlindo Fragoso tem nos orgulhado muito, porque dar uma visibilidade maior aos projetos desenvolvidos em sala de aula e promovido a participação de estudantes do interior. Estamos alcançando a cada ano o nosso objetivo, que é fomentar o empreendedorismo na formação dos profissionais da área tecnológica”, destaca Oliveira.

Comissão Julgadora – Composta por professores de instituições públicas e privadas, representantes do Crea/Mútua, do IPB, Secti, Sebrae, de diferentes grupos de investidores e um jornalista da área de Economia e Negócios, a comissão julgadora

Todas as dúvidas a respeito do Prêmio podem ser esclarecidas pelo e-mail: premioarlindofragoso@creaba.org.br. O edital está disponível no site do Crea: www.creaba.org.br.