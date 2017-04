​



Dia 21 de abril encerra as inscrições para o 2º curso de audiovisual oferecido pelo B_arco Centro Cultural, em Salvador

Termina nessa sexta-feira, 21 de abril, as inscrições para o curso “Da Concepção à Realização de Programas para TV”, que será realizado, pela primeira vez na Bahia, nos dias 28, 29 e 30 de abril, na sede da Zona de Produção (Rio Vermelho), em Salvador. Para garantir o seu lugar, o interessado deve acessar o link cursos@barco.art.br, ou buscar mais informações ligando para (11) 3081.6986. O curso, ministrado pela diretora do programa Saia Justa do canal GNT, Patrícia Rubano, faz parte da programação do B_arco, um dos Centro Culturais mais conceituados do país.

O objetivo desse curso é definir um panorama sobre este momento especial do mercado audiovisual brasileiro, discutir os caminhos que podem potencializar, ou não, a trajetória de projetos e expor objetivamente todas as etapas da realização de um programa para TV: desde a sua idealização, passando por roteiro, produção e direção, até a sua comercialização.

O projeto é uma parceria do B_arco Centro Cultural com a Zona de Produção, produtora de cinema do diretor baiano João Gabriel.