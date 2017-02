David Salomão: “A Câmara tem por obrigação dizer não ao fechamento do Hospital Afrânio Peixoto”

ASCOM CÂMARA

O vereador David Salomão (PTC) fez uso da tribuna na manhã desta quarta-feira (22) para falar acerca da discussão envolvendo o Hospital Especializado Afrânio Peixoto. O vereador fez duras críticas à postura da Secretaria Estadual de Saúde e ao Governo Estadual.

A cerca de um mês, o remanejamento dos pacientes do Hospital Especializado Afrânio Peixoto para outras unidades, para que seja realizada uma reforma no prédio, e a criação de uma extensão do Hospital Geral de Vitória da Conquista no local, vem gerando intensas discussões. David Salomão acredita que a reforma é uma estratégia para o fechamento definitivo do hospital e denuncia a falta de respeito do Governo do Estado com Vitória da Conquista.

O vereador lembrou da fundação do Afrânio Peixoto, criado pelo governador Lomanto Júnior, ressaltando a grandiosidade da obra para a cidade e região. “ O Hospital Afrânio Peixoto é uma referência na Bahia, uma das poucas unidades oferecem tratamento especializado para pessoas que precisam de cuidados de saúde mental”, comentou. “Esse hospital tem meio século e está prestes a ser fechado por um governo que não respeita o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, somos a terceira maior cidade do Estado”, completou.

Para o parlamentar, a Câmara tem por obrigação dizer não ao fechamento do Hospital Afrânio Peixoto. “ Temos que dizer que somos contra, dizer que o governo que produza novos leitos pro Hospital de Base, construção de novas unidades de saúde. Fechar o hospital com 50 anos de história não é uma atitude de um governo que se preocupa com a saúde”, defendeu.

David Salomão afirmou ainda que enquanto advogado já pediu a prisão do Secretário Estadual de Saúde e do Governador da Bahia por descumprir uma liminar de encaminhamento de cirurgia. “Havia um paciente internado em estado grave precisando de um cirurgia no cérebro, eu consegui um mandato de segurança, um determinação judicial para que o paciente fosse transferido, e foi negado. Então eu entro com o pedido de prisão dos dois”, contou.