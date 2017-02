David Salomão cobra solução para crise hídrica

David Salomão (PTC)

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vitória da Conquista (CMVC), nesta quarta-feira, 15, o vereador David Salomão (PTC) cobrou a solução para a crise hídrica enfrentada pela população de Vitória da Conquista, devido ao baixo nível das barragens de Água Fria I e II, além da adutora do Catolé, que abastecem todo o município.

O parlamentar destacou que a resolução do problema da falta d’água na cidade foi uma promessa de campanha do Governo Wagner e até hoje a cidade padece com a crise hídrica, mesmo sendo o terceiro maior colégio eleitoral do estado da Bahia e exercendo importante papel de principal cidade do sudoeste do estado e sendo a segunda maior cidade do interior. “O povo está cansado de político que promete na época da eleição e some”, disse o vereador.

Ele apontou ainda que ele e boa parte dos seus vizinhos, no bairro Boa Vista tomam banho de cuia. “Esse problema vai ter que ser solucionado. Aqui não é qualquer cidade. O povo de Vitória da Conquista é um povo inteligente e não merece ser enganado”, apontou.

Antes de concluir o seu pronunciamento, David Salomão lembrou que a promessa garantia R$ 240 mil para a solução da crise com a construção de uma nova barragem de captação de água.