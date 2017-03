David Salomão parabeniza Colégio Militar

David Salomão (PTC)

Na sessão ordinária dessa sexta-feira, 24, a Câmara Municipal de Vereadores, homenageou com uma moção de aplausos alunos do Colégio da Polícia Militar (CPM) Vitória da Conquista pela colocação nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática. O vereador David Salomão (PTC), aproveitou o seu pronunciamento para parabenizar a direção do colégio e os alunos, falando também sobre a importância do investimento em educação.

Para David Salomão, no Brasil, enquanto estudante valer mais do que um preso, o país será um potência mundial. “Até quando vamos permitir que um preso custe mais do que um estudante? No dia que essa pirâmide inverter vamos ser uma potência mundial”, afirmou.

O vereador parabenizou o CPM, na figura do sargento Julito, destacando o excelência em educação. “Desafio alguém dizer que esses alunos darão trabalho a polícia ou desviar dinheiro público. Eles são o futuro da nação, estudantes que são educados com disciplina”, disse.

O parlamentar comentou também sobre o depoimento Marcelo Odebrecht em que este diz que a ex-presidenta Dilma Rousseff sabia de todas as doações por caixa 2. “Ontem tivemos conhecimento do depoimento do empresário que está preso há vários meses pelo envolvimento e financiamento de campanha do Partido dos Trabalhadores. E a gente fica se perguntando se esse país tem jeito”, questionou.