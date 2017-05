David Salomão: “Servidores não se fechem ao dialogo!”

Teto e foto: Ascom Câmara

David Salomão (PTC)

Na sessão ordinária desta quarta-feira, 24, que teve como discussão principal a campanha salarial dos servidores municipais, o vereador David Salomão (PTC) afirmou conhecer todos os “tipos” de pessoas dos sindicatos e pediu aos servidores “sérios” que não se fechem ao diálogo.

Salomão relembrou sua participação na greve dos policiais, segundo ele, a maior greve do país, e afirmou que se posicionar contra a greve dos servidores municipais é ir de encontro com sua própria história. No entanto, usando referência bíblica, o parlamentar afirmou que é preciso “dar a César o que é de César”, aconselhando os servidores a conversar direitamente com o prefeito Herzem Gusmão. “Fizemos uma reunião ontem com o prefeito e ele está disposto a dialogar”, afirmou.

Após manifestações da plenária, Salomão direcionou a sua fala a um dos manifestantes: “Você aí agitador, você não está interessado em resolver o problema dos seus colegas, só quer agitar”,disse. “Eu conheço todos os tipos de pessoas, de todos esses movimentos. Tem trabalhador que quer resolver o problema e tem que só quer tumultuar”, completou. “Convido aos representantes sérios do sindicato a conversar com o governo, não se fechem para o diálogo”, finalizou.