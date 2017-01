Defensoria Pública abre seleção de estágio jurídico

As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de fevereiro de 2017 através do site da Fundação Cefet

A Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE/BA abriu inscrição para a IX Seleção de Estágio Jurídico, com a disponibilização de 44 vagas, além do cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de fevereiro de 2017 através do site da Fundação Cefet, organizadora da seleção (www.fundacaocefetbahia.org.br). O valor da taxa é de R$ 40 e as provas serão aplicadas no dia 19 de fevereiro de 2017 em Salvador e nas cidades de Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Juazeiro.

Podem participar da seleção estudantes de Direito que estejam cursando, no momento da convocação, do 5º ao 9º semestre. As vagas disponibilizadas serão destinadas à capital e outros 21 municípios da Bahia. Os candidatos aprovados desempenharão suas atividades em 25 horas semanais, no turno pelo qual optaram no momento da inscrição, pelo período de um ano, podendo ser renovado uma única vez por igual período. Os estagiários receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 653, mais auxílio-transporte.

O exame será constituído de prova escrita, composta por 50 questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado da seleção será publicado no site da Defensoria (www.defensoria.ba.def.br e no portal da Fundação Cefet. O edital contendo todas as informações sobre a seleção está disponível no site www.fundacaocefetbahia.org.br. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3082-1500 (CEFET) ou (71) 3117 -6918/6919 (ESDEP).