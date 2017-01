Deputado estadual Heber Santana visita Memorial da Câmara

Na manhã da última sexta-feira(20), a Câmara Municipal de Vitória da Conquista recebeu a visita do deputado estadual Heber Santana (PSC) e do presidente estadual do Partido Social Cristão, Eliel Santana. A convite do vereador Denis Gás (PSC), o deputado foi apresentado ao atual presidente da Câmara, Hermínio Oliveira (PPS), e vistou o Memorial da Câmara para conhecer a história do legislativo conquistense. Acompanharam o deputado, o secretário geral e responsável pelo jurídico do PSC estadual, Jorge Mendes e Adilson Improta, o presidente do PSC de Vitória da Conquista, Ney Mota e o vice-presidente do PPS, Ubiratan Sampaio.

Em frente ao quadro de Dona Zaza, primeira vereadora mulher de Vitória da Conquista, o deputado parabenizou a Câmara pelo Memorial. “ Precisamos desse resgate das boas experiências, exemplos de luta, de vitórias ao longo da história da cidade. A Câmara está de parabéns pelo trabalho de preservação da memória do legislativo. Conhecer a história de Dona Zaza, por exemplo, certamente impulsiona outras mulheres a fazer história”, afirmou o Heber.

O deputado aproveitou a visita para firmar o compromisso do seu mandato com Vitória da Conquista e se colocar a disposição da Câmara Municipal. O vereador Denis do Gás afirmou sentir-se honrado em poder apresentar essa parte da história da nossa cidade ao deputado.