Derrubada de casas em Conquista esquenta Assembleia

Imagem TV Sudoeste

A derrubada de 100 barracos, localizados na Cidade Maravilhosa, em Vitória da Conquista, pela prefeitura, na madrugada do último sábado, 18, pautou o debate entre os deputados Hildécio Meireles (PMDB) e Marcelino Galo (PT) durante a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 21, na Assembleia Legislativa da Bahia.

O peemedebista saiu em defesa da ação do prefeito Herzem Gusmão (PMDB) e criticou a ocupação do terreno no bairro Zabelê, na Serra do Piripiri. “A área foi invadida por especuladores, que chegam de manhã e à tarde vão embora. Eles só querem fazer especulação”, disse Hildécio, logo rebatido por Galo.

“Deputado Hildécio, acho que o senhor deve se informar melhor sobre os acontecimentos em Conquista, já que pretende ampliar sua base eleitoral. Aliás, sugiro que o senhor conheça melhor Vitória da Conquista, que alcançou os melhores indicadores sociais e econômicos nas gestões dos companheiros Zé Raimundo e Guilherme Menezes”, afirmou Galo, que considerou a ação da prefeitura na madrugada do sábado “covarde e desumana”. “Os prepostos da prefeitura chegaram de madrugada sem nem levar em conta a vida daquelas mulheres, crianças e idosos que ali viviam. Foi um ato vergonhoso que comprova que o caos está instalado na atual gestão”, enfatizou Marcelino Galo, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa.

Deputado Zé Raimundo rebate Herzem e condena a violência da Prefeitura contra moradores da “Maravilhosinha”

Em pronunciamento hoje (21), no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Zé Raimundo rebateu afirmação do prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão. Em entrevista concedida a uma emissora de rádio na manhã de hoje, o prefeito do PMDB afirmou que as invasões “foram orquestradas” e que deputados estariam “estimulando as invasões”. O prefeito se refere à desocupação autorizada por ele no último sábado (18) na localidade conhecida como “Maravilhosinha”, quando moradores que ocupavam o local, na Serra do Piripiri, tiveram suas casas demolidas por máquinas da prefeitura ainda de madrugada. Várias famílias ficaram desabrigadas.

Durante o pronunciamento, o deputado Zé Raimundo criticou a ação da prefeitura, que classificou como “um ato violento”. E destacou o trabalho feito em Vitória da Conquista durante a gestão do Partido dos Trabalhadores, quando a prefeitura adquiriu vários lotes para assentamentos, ainda antes do programa Minha Casa, Minha Vida. Só no Loteamento Vila América foram seis mil lotes adquiridos, além de outras localidades, como Recanto das Águas, Cidade Modelo e Cidade Nova, com legalização fundiária e implantação de projetos e programas. “Pelo Minha Casa Minha Vida são oito mil unidades habitacionais de zero a três salários mínimos, ou seja, essa gestão que nós acabamos de encerrar lá do PT teria condição pra mandar alguém fazer ocupação? Absolutamente. É só cadastrar essas famílias. Que se cadastre e que ponha aquelas famílias nos programas da prefeitura e simultaneamente no Minha Casa, Minha Vida”, disse Zé Raimundo.

O deputado destacou ainda que está à vontade para fazer esse debate sobre a cidade de Vitória da Conquista, que inclusive foi apontada por uma consultoria como a melhor cidade da Bahia para se morar. E criticou as atitudes do atual administrador: “Esse mesmo gestor, que falava mal da cidade 24 horas, tá lá agora num bumerangue: faz, desfaz, diz uma coisa hoje, desmente amanhã, toma uma medida hoje, modifica amanhã e agora vem com essa pérola de frase dizendo que as ocupações estão sendo estimuladas por deputados. De minha parte e do deputado Waldenor Pereira eu sei que não.”

Zé Raimundo finalizou o pronunciamento deixando um recado para o prefeito: “Vá trabalhar! Vá observar, vá ouvir a população e deixa de “disse me disse” porque aqui eu vou defender os interesses de Conquista e lá todo mundo me conhece, eu não sou de falar mal de ninguém, eu sou de trabalhar. E a hora que ele precisar do Governo do Estado, o Governo vai colaborar com ele também”, concluiu.