Descanse diante do Senhor!

“A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação” (Salmo 62.1).

Nossa vida não está pendurada em um fio de seda. Nossas circunstâncias não são o resultado de coincidências sem sentido. Mesmo que as dificuldades cresçam à sua frente como se fossem uma Cordilheira dos Andes, apesar disso você não foi abandonado pelo Senhor Jesus. Descanse diante Dele e confie, e sua alma ficará em paz. Você poderá perceber que o Senhor é o seu auxílio. Não, suas orações não afundaram em algum lugar na areia. Elas estão guardadas diante da face Daquele que o ama! A sua espera não é em vão. Seus anseios não são sem esperança. Suas lágrimas não estão esquecidas por Deus. O seu Deus nunca se atrasa. Suas orações estão sendo processadas nas oficinas do Mestre, pois certamente o atendimento virá acompanhado do selo da misericórdia do Senhor. Por isso: não jogue fora sua confiança!

Não, o seu clamor não é inútil! Descanse e continue confiando no tempo de Deus!

É possível que o movimento de sua empresa neste ano regrediu assustadoramente. Você está preocupado em conseguir atender aos compromissos. Descanse e continue confiando no seu “administrador celestial”. Seus medos não se confirmarão. Conte com a intervenção misericordiosa de Deus!

É possível que você, em sua posição de liderança, esteja continuamente sobrecarregado e que a correria diária fez com que você chegasse ao limite de sua saúde. Sua alma agora necessita de uma pausa para respirar na paz de Deus! Sua situação deve resultar em bem-estar e não em catástrofe.

É possível que você tenha passado por experiências difíceis em seu local de trabalho nestes últimos meses. Você foi intimidado pelos seus colegas e eles, traiçoeiramente, falaram mal de você ao seu chefe. Agora você está aí, amargurado e abatido. Seus nervos estão muito afetados. Descanse e continue confiando em seu Deus.

Talvez você exerça alguma responsabilidade em uma igreja – como ancião ou diácono, como colaborador no ministério infantil ou de jovens. Você observa que há poucos frutos para o Senhor, apesar dos grandes esforços investidos. Você sofre porque é considerado muito limitado, porque proclama a Palavra de Deus da maneira como está escrita. Estamos numa época em que se prefere ouvir aquilo que agrada e que faz cócegas nos ouvidos. Descanse diante do Senhor! A sua fidelidade será recompensada. A sua obra está nas mãos de Deus.

É possível que você esteja preso a uma cadeira de rodas. Sua espera por uma visita agradável é em vão. Ninguém lhe escreve uma carta animadora. Nenhuma ligação chega até você. Você está isolado. Descanse e continue confiando em seu Senhor, pois você não está abandonado. O Senhor Jesus pode transformar sua solidão em horas de preciosa comunhão com Ele.

É possível que um de seus filhos adolescentes ou jovens subitamente passou a amar o mundo. Não jogue fora sua confiança!

O Senhor Jesus responderá às suas orações. O relógio de Deus tem um outro ritmo. Seus pensamentos estão muito acima dos nossos e Seus caminhos são diferentes dos nossos. É possível que você esteja abatido por questões de saúde e está desesperado porque nuvens assustadoras se avolumam. Você acha mesmo que o seu Senhor não dá atenção aos seus temores? Descanse e confie! É certo que você terá o Seu auxílio! Consolo e força, auxílio e salvação estão unicamente em Sua mão.

É possível que seu casamento parece estar em pedaços e que vocês, filhos de Deus, perderam todo o relacionamento entre si. Descanse diante da face de Deus. Ele quer conceder vida nova. De nada adianta seguir por um caminho que Ele não aprova. O amor mútuo entre vocês somente começará a arder novamente se estiverem perante o coração amoroso de Deus.

É possível que você esteja há algum tempo cuidando de uma pessoa idosa e fragilizada. O Senhor recompensará ricamente esse seu serviço misericordioso. Continue firme! Descanse e continue confiando, e suas forças serão renovadas.

Descanse e continue confiando em seu Deus!

Os salmos de Davi mostram claramente as profundezas espirituais em que ele passou. Não foi poupado de nada. Nada! Sua vida parecia mais com um processo de lavagem: imersão, pré-lavagem, lavagem, centrifugação! Não, não vamos desanimar, mas reconhecer juntamente com Davi: “Descanse somente em Deus, ó minha alma; dele vem a minha esperança” (Salmo 62.5). Por isso, meu futuro está assegurado. Aconteça o que acontecer. E se mesmo assim o inimigo, com sua armadura ameaçadora, não quiser recuar, e as suas correntes ameaçadoras estiverem tilintando, com as quais ele quer lhe prender? Ao lado do Senhor Jesus, o eterno vencedor, você está seguro e livre!

Chegará o dia em que você esquecerá de tudo que agora parece ser tão importante e necessário. Então, porém, você terá em suas mãos aquilo que a graça de Deus gerou em sua vida. Não jogue fora a sua confiança, pois haverá uma maravilhosa recompensa.

Manfred Paul é autor de muitos livros, folhetos e brochuras que foram distribuídos em mais de 30 países, encorajando milhões de pessoas. Casado há mais de 50 anos, tem 3 filhos e 10 netos. Foi Diretor e encarregado das missões da organização internacional Janz Team (agora TeachBeyond), em Lörrach, Alemanha. Por 24 anos foi evangelista e líder espiritual da missão Werner Heukelbach, onde pregou na Alemanha e no exterior. Também participou de transmissões de rádio em diversos países, como Alemanha, Rússia e Equador. Aos 76 anos, ele não pensa na bem merecida aposentadoria. Toda a sua vida está a serviço do Senhor Jesus Cristo.