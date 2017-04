Detrans discutem novas tecnologias de trânsito

O 2° Congresso Brasileiro da Associação Nacional dos Detrans (And) foi aberto nesta quarta-feira (26), no Othon Palace Hotel, em Salvador, com a presença de mais de mil pessoas e a apresentação do robô educativo do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). O diretor-geral do órgão, Lúcio Gomes (foto), ressaltou a escolha do tema do evento – ‘Tecnologia no Trânsito e Cidades do Futuro’ – como um marco na apresentação de propostas para facilitar o acesso do cidadão aos serviços dos Detrans e reduzir o número de acidentes.

“Esse tem que ser um esforço conjunto, no desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas e ações educativas. A Bahia tem trabalhado nesse sentido, melhorando o Atendimento e levando as boas práticas de trânsito para a rede pública de ensino”, declarou Gomes.

Durante a solenidade, o novo presidente da And, o diretor-geral do Detran-AL, Antônio Carlos Gouveia, tomou posse. “A Bahia nos recebe com sua hospitalidade característica para este encontro em defesa da sociedade. A nova diretoria da And pretende trabalhar por uma entidade mais forte, com a colaboração de todos os estados”, afirmou Gouveia.

Serão sete mesas de debates, com 30 palestrantes e 74 trabalhos técnicos em exposição, além de oficinas do Detran-BA. Os participantes também poderão visitar a feira de equipamentos e serviços, com as novidades nas áreas de tecnologia e mobilidade. O congresso termina nesta quinta (27).

Fonte: Ascom/Detran-BA