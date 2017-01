“Dia da África” integra calendário oficial baiano

Petista disse que proposta representa um “profundo significado da memória coletiva” Já celebrada na Assembléia Legislativa da Bahia, com sessões especiais por inciativa do deputado Bira Corôa, e apoiado por grupos da sociedade civil organizada e entidades do movimento negro, o Dia da África passou a integrar oficialmente o calendário de datas comemorativas da Bahia, após aprovação do Projeto de Lei 16.273, de autoria do próprio parlamentar petista. De acordo com o texto, fica instituída a data de 25 de maio como “Dia Estadual de Comemoração a África”.

Segundo Bira Corôa, a data reforça ainda mais as “relações com o continente que é berço da identidade do povo negro. Esta serve para manter vivos os ideais que levaram à criação da Organização da Unidade Africana (OUA), um marco no processo de autodeterminação dos povos africanos, iniciado após a 2ª Guerra Mundial com facções dos movimentos de libertação nacional surgidos no continente”.

“Representa também um profundo significado da memória coletiva dos povos do continente e a demonstração do objetivo comum de unidade e solidariedade dos africanos na luta para o desenvolvimento econômico continental”, justifica o deputado.