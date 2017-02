ECPP 1 X 1 Jacobina pelo Baianão

Foto: Elias José

O Vitória da Conquista empatou com o Jacobina na noite desta quarta-feira, 22, jogando em casa no estádio Lomanto Júnior, pelo placar de 1 a 1. O time conquistense saiu na frente com gol de pênalti marcado no primeiro tempo por Diêgo Aragão.

Na etapa final, o alviverde não conseguiu segurar o resultado e o Jacobina empatou, com gol de Vitinho, aos 9 minutos. Apesar do empate o ECPP Vitória da Conquista permanece no G4 com 10 pontos e segue firme para a classificação a semifinal do Campeonato Baiano 2017.

O próximo compromisso do ECPP é uma parada dura contra o Bahia, dia 05 de março (domingo), às 16h, no estádio Lomanto Júnior.

A torcida vai enlouquecer o Lomantão.