ECPP se apresenta nesta segunda, 02

O Vitória da Conquista inicia oficialmente a sua temporada 2017 nesta segunda feira, 02 de janeiro, às 14:30 horas na sede do clube. Estarão presentes, além da diretoria, a comissão técnica, tendo a frente o treinador Eduardo Bahia e os jogadores já contratados pela diretoria para a disputa do Campeonato Baiano e Copa do Brasil 2017. Lembrando que um dos patrocinadores do ECPP é o Grupo FAINOR/Opção.