ECPP sub20 embarca para disputa da Copa São Paulo

O time Sub20 do ECPP Vitória da Conquista embarcou no final da manhã de hoje com destino a cidade de Jundiaí, para disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior. O alviverde está no Grupo 11 e terá como adversários na primeira fase o Paulista de Jundiaí, o Joinville de Santa Catarina e o RB Brasil/SP.

A estréia do ECPP acontece nesta terça-feira, dia 3, contra o Joinville às 16 horas. Na quinta feira, 5, enfrenta os donos da casa, o Paulista, às 14 horas, e no sábado o adversário será o RB Brasil também, as 14h.

Em 2017, a Copinha terá 120 clubes, divididos em 30 grupos de quatro participantes. No ano passado, foram 112. Estão contempladas equipes de todas as unidades da federação. E uma de fora do país: o Pérola Negras, do Haiti, que já havia participado na edição de 2016. Cada clube deve inscrever 25 jogadores – ou seja, a competição pode receber até 3 mil atletas.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as etapas eliminatórias. Dos 60 times classificados, sobram 30, e os 15 vencedores irão para as oitavas de final junto com o eliminado de melhor campanha – que ganha sobrevida.

A Federação Paulista de Futebol ampliou para seis o número de substituições. Mas elas precisam ser feitas em até três paradas, para não acarretar em impacto no tempo de jogo. Abaixo, confira informações sobre alguns dos principais clubes do Brasil na Copinha. . Originalmente a competição era chamada de Taça São Paulo de Juniores e era organizada pela Prefeitura de São Paulo, e não pela FPF. Em 1987, o então prefeito decidiu não arcar com a Taça São Paulo, que não foi realizada naquele ano.

Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano (em algumas edições, o torneio foi realizado em janeiro do ano anterior), de modo que a final seja disputada no mês de junho até 25 de julho (dia do aniversário da federação paulista).

As duas primeiras edições foram disputadas apenas por clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de 1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.

O maior vencedor da competição é o Corinthians com 9 títulos em 17 finais disputadas, seguido do Fluminense com 5 e o Inter com 4.

Confira a tabela interativa da competição.