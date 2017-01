ECPP Vitória da Conquista estréia bem no Baianão

Melhorias no estádio são ressaltadas por técnicos e torcedores

O Estádio Municipal Lomanto Júnior foi palco da estreia do Vitória da Conquista, time que leva o nome da cidade, na série A do Campeonato Estadual de Futebol. O placar de um a zero em cima do Bahia de Feira garantiu os três pontos neste início de competição.

Cerca de 1.800 torcedores viram o único gol da partida ser marcado de cabeça pelo meia Diego Aragão, aos 42 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o Bode fica com a 3ª posição, com a mesma pontuação do Bahia e do Vitória, perdendo apenas no saldo de gol.

O prefeito Herzem Gusmão, que sempre esteve no estádio narrando os jogos, na tarde deste domingo, 29, estava como gestor municipal. “Sempre fui radialista aqui, agora uma experiência nova, um novo olhar”, revelou. Sobre o espetáculo e seu palco, Herzem comentou: “Uma tarde belíssima, estamos felizes com a estreia de nosso Bode. O estádio ficou muito bonito, graças a atuação da equipe de Esportes, do Gabinete Civil, do Meio Ambiente, Serviços Públicos e Infraestrutura. Sempre falei: ‘o Lomantão é um dos estádios mas belos do Brasil”.

Avaliações – Para o técnico do alviverde, Eduardo Bahia, a disputa foi equilibrada. “Os jogadores estavam comprometidos taticamente, foi muito equilibrado tecnicamente. Gostei do jogo”. Sobre o gramado, o treinador declarou: “Muito bom o campo, tenho que dá os parabéns a Prefeitura Municipal. Perfeito o campo”.

O técnico do Tremendão, Jaelson Marcelino, também aprovou o gramado: “Muito bom o gramado. Parabéns pelo que fizerem neste campo e a secretaria que reformou o estádio. Já joguei aqui há cinco anos atrás como volante do Coruripe (AL) e não estava tão bom assim”. Já a sua equipe foi reprovada: “Num campo desse é inadmissível errar um passo de dois metros. O nosso time não deu um chute no gol, então fica difícil”.

O torcedor Marcos Freire Galvão, do bairro Ibirapuera, gostou do que viu: “Graças a Deus, um jogo muito bom que Vitória da Conquista saiu com o resultado positivo. Começou com o pé direito no campeonato baiano. Parabenizar a Prefeitura também. O Lomanto Júnior está show de bola”. Texto e fotos: Ascom PMVC.