ECPP Vitória da Conquista goleia Atlântico: 5 X 0

A 5ª rodada do Baianão, neste domingo (19), ficou marcada pela chuva de gols. Quatorze gols foram marcados nos cinco jogos da rodada.

Cinco deles foram marcados apenas em um confronto. No Lomanto Junior, o Vitória da Conquista goleou o Atlântico por 5 a 0 e foi o destaque do domingo.

Com o resultado, o ECPP se manteve no G-4, na quarta colocação, com nove pontos ganhos. O Tubarão, com cinco pontos, caiu para a oitava colocação.

O Vitória foi até Feira de Santana e venceu o Bahia de Feira por 1 a 0. O Leão foi aos 12 pontos ganhos e, invicto e com 100% de aproveitamento, se manteve na liderança isolada. O Tremendão, com quatro pontos, caiu para a nona colocação.

Em Salvador, o Bahia recebeu a Juazeirense e venceu o adversário por 2 a 1. O Tricolor foi aos 10 pontos na vice-liderança, enquanto que o Cancão de Fogo, com cinco, desceu para a sexta posição na classificação.

A quinta colocação ficou com o Jacobina, que bateu o Galícia por 3 a 0 e foi aos cinco pontos ganhos. O Granadeiro permaneceu na lanterna com apenas um ponto ganho.

Por fim, a rodada teve o empate em 1 a 1 entre Flamengo de Guanambi e Fluminense de Feira. O Beija-Flor marcou seu segundo ponto, mas seguiu com a vice-lanterna. O Touro, com dez, ficou na terceira colocação.

Na próxima quarta-feira, 22, o ECPP volta a campo para enfrentar o Jacobina, as 20:30 horas no Estádio Lomanto Junior. São os seguintes os demais jogos desta sexta rodada: