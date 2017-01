ECPP Vitória da Conquista realiza campanha do sócio torcedor

O Vitória da Conquista se prepara para uma temporada emocionante em 2017. Além do Campeonato Baiano, o clube disputará no primeiro semestre a Copa do Brasil, tendo como adversário da primeira fase o Coritiba/PR, clube da primeira divisão do futebol brasileiro.

A exemplo dos grandes clubes, convida o torcedor para participar de todas as emoções da temporada 2017, participando como Sócio Torcedor Alviverde.

Confira os planos. SOCIO TORCEDOR ARQUIBANCADA. Valor Semestral: R$ 300,00. À Vista ou com Cartão de Crédito em até 6 vezes com direito a uma Camisa Oficial e entrada exclusiva no estádio Lomanto Júnior. SOCIO TORCEDOR CADEIRA. Valor Semestral: R$ 480,00. À Vista ou com Cartão de Crédito em até 6 vezes com direito a uma Camisa Oficial e entrada exclusiva no estádio Lomanto Júnior. Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone (77) 3426-0992.

O ECPP Vitória da Conquista inicia sua participação no Campeonato Baiano de 2017, se apresentando no Estádio Lomanto Junior, no dia 29 de janeiro, próximo sábado, às 16:00 horas enfrentando o Bahia de Feira. O segundo jogo pelo Baianão, acontece no dia 02 de fevereiro, no Barradão em Salvador, às 20:30 horas, contra o Vitória.

No dia 08 de fevereiro, às 19:15, a equipe conquistense enfrenta o Coritiba, do Paraná, pela Copa do Brasil 2017. Para esse jogo os ingressos já estão à venda por apenas R$ 20,00 nas arquibancadas, até o dia 06 de fevereiro. Depois só ao preço normal de R$ 30,00. São os seguintes os pontos de vendas antecipadas dos ingressos: Falcão Calçados na Lauro de Freitas; Farmácia Ultra Econômica da Olivia Flores; Supernatural Sport Nutrition na Siqueira Campos e Tommacon Material de Construções, na Morada dos Pássaros. A meia entrada será vendida apenas no dia do confronto na portaria do estádio, ao preço de R$ 15,00.