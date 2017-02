ECPP X Atlantico neste domingo no Lomantão

Este domingo, 19, será recheado de jogos do maior estadual do Norte-Nordeste. O Baianão 2017 terá sua 5ª rodada toda realizada à tarde.

Às 16h, se enfrentam Flamengo x Fluminense, Jacobina x Galícia, Vitória da Conquista x Atlântico e Bahia x Juazeirense. Já às 17h, Bahia de Feira e Vitória completam a rodada.

Pela 5ª Rodada do Campeonato Baiano 2017, o ECPP Vitória da Conquista enfrenta o Atlantico neste domingo, as 16 horas no Estádio Lomanto Junior.

FBF divulga arbitragem da 5ª rodada do Baianão 2017

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a escala de arbitragem para as cinco partidas. O sorteio dos árbitros e auxiliares foi realizado na sede da entidade, no dia 15 de fevereiro, com as presenças do Presidente de Honra da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol- CEAF/BA, Sr. Wilsom Paim, dos Funcionários da FBF, Josenilton Cerqueira e Cíntia Bandeira, e dos Árbitros Carlos Vidal Pereira de Oliveira e Florismar Costa de Jesus.